【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

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00:54 放寬口罩令 化妝股有得升？

01:45 大市現況 恒指仍尋底

05:40 A股相對港股強勢

07:20 技術走勢上未跌完

08:50 北水開始見流入

10:35 現水平應有一手貨

14:35 留意個股業績期

14:54 00002 中電

21:25 02015 理想汽車

28:35 00968 信義光能

35:25 03339 中國龍工

40:00 06618 京東健康

43:40 01299 友邦

45:20 09988 阿里

48:45 07226 XL二南方恒科

51:15 09926 康方

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01:02:00 00019 太古股份公司A



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