▲ 【華為版圖】華為參展MWC 2023 展出5.5G 五大技術特徵 料拓新應用及商機

華為今年繼續參展巴塞隆拿2023年世界移動通信大會（MWC2023），今次展會上，華為展示其最新的產品和解決方案，包括5G體驗、品智超寬聯接、數智化轉型、綠色發展「1-2-3」解決方案等，華為稱，在面向5.5G時代，會持續創新，為客戶創造新價值，激發數字經濟新活力。

華為稱，主展館以「希望之春『智』未來」為設計主題，寓意在數字經濟時代，各方合作步向更加生機、無限可能的未來智能世界。

華為稱，此次展會上，展示5.5G時代的5大主要特徵，即10Gbps體驗、全場景物聯、通信感知一體、L4級別自動駕駛網路、綠色ICT，又認為未來5.5G時代新能力將帶來更多的新應用和新商機。

華為引述Ookla 5G城市體驗報告顯示，在全球有代表性的40大城市中，5G速率排名前10的重點城市均有華為參與承建。

在終端領域，華為展示Mate 50系列、WATCH Buds、WATCH GT Cyber等產品。

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記者：李哲毅