  • 22°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為版圖】華為參展MWC 2023　展出5.5G 五大技術特徵　料拓新應用及商機

股市 16:11 2023/02/28

分享：

分享：

【華為版圖】華為參展MWC 2023　展出5.5G 五大技術特徵　料拓新應用及商機

華為今年繼續參展巴塞隆拿2023年世界移動通信大會（MWC2023），今次展會上，華為展示其最新的產品和解決方案，包括5G體驗、品智超寬聯接、數智化轉型、綠色發展「1-2-3」解決方案等，華為稱，在面向5.5G時代，會持續創新，為客戶創造新價值，激發數字經濟新活力。

華為稱，主展館以「希望之春『智』未來」為設計主題，寓意在數字經濟時代，各方合作步向更加生機、無限可能的未來智能世界。

華為稱，此次展會上，展示5.5G時代的5大主要特徵，即10Gbps體驗、全場景物聯、通信感知一體、L4級別自動駕駛網路、綠色ICT，又認為未來5.5G時代新能力將帶來更多的新應用和新商機。

華為引述Ookla 5G城市體驗報告顯示，在全球有代表性的40大城市中，5G速率排名前10的重點城市均有華為參與承建。

在終端領域，華為展示Mate 50系列、WATCH Buds、WATCH GT Cyber等產品。

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章：

【華為造車】華為智能車COO傳離職　余承東料獨掌汽車大權　或釀商業重心轉變

【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售　外交部：是「赤裸裸的科技霸權」（第三版）

記者：李哲毅

科技產品 移動裝置 5G 經濟 MWC 華為 巴塞隆拿
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴跌逾3%、信義光能挫9%　恒指跌157點、2月累跌2056點（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】九方財富9636孖展未足額認購　維天運通2482超購1.4倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【解除口罩令】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩
【解除口罩令】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩
【日韓旅遊】日本、韓國3月1日起撤銷對港航班限制　日本將放寬內地旅客入境檢疫措施
【日韓旅遊】日本、韓國3月1日起撤銷對港航班限制　日本將放寬內地旅客入境檢疫措施
【恒指夜期+ADR】夜期收市升59點　阿里美股低港2%失88關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升59點　阿里美股低港2%失88關（不斷更新）
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款