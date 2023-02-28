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【新股IPO】内地搜索服務提供商宜搜科技遞表申請上市

新股IPO 16:53 2023/02/28

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【新股IPO】内地搜索服務提供商宜搜科技遞表申請上市

移動搜索服務提供商宜搜科技向聯交所遞交上市申請，保薦人為中銀國際。據初步招股書顯示，宜搜科技旗下四個業務線產生收益，即數字閱讀推薦服務、數字營銷服務、網絡遊戲發行服務及其他數字內容推薦服務，去年首九個月錄得2994.9萬元（人民幣，下同）純利，按年跌15%；收入為3.33億元，按年升5.7%。

宜搜科技指，宜搜人工智能推薦引擎收集、分析、匹配或預測用戶及企業客戶的需求及/或偏好，以滿足不同需要。公司旗下的宜搜系列閱讀App截至去年9月底的累計註冊用戶人數為4400萬名；平均月度活躍人數由2020年的2110萬名增加至2021年的2390萬名，並進一步增加至截至去年9月底止九個月的2550萬名。

宜搜科技預期，集資所得用作提高研發能力，專注於提升在人工智能推薦引擎方面的技術能力；提高數字閱讀平台實力；擴大數字營銷服務；重啟網絡遊戲發行服務；及用作營運資金及一般企業用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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記者：伍鍵文

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