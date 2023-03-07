綠色增長、去增長、a-增長：可持續經濟的新發展模式

假如你曾在節日期間購物送禮，一定會了解到人們作出許多完全不必要、甚至是浪費的消費。不過，這些浪費為公司創造利潤，為投資者帶來回報，甚至定奪國家的成功。

過去70年，我們使用即商品和服務的總銷售增長（GDP）來衡量國家的繁榮程度。但現在，越來越多人認為追求GDP增長為地球帶來破壞，甚至會威脅到我們未來經濟繁榮的能力，因此提出新的經濟模式，希望支持更可持續的未來。

這些概念包括綠色增長、去增長和a-增長等，三種模式採取不同途徑，大幅降低資源消耗，並重新調整經濟政策重點。

綠色增長

此方案最接近我們現時的發展路徑，主要聚焦把能源轉化為可再生資源，並利用科技和碳匯捕獲排放物。此策略側重轉向能源密集度較低的消費，毋須降低需求，亦能合理化與消費增加相關的增長。因此，電動車成為一項綠色增長方案，可符合目前經濟和市場的運作；然而，卻令我們偏離更加環保的選擇，即直接大幅減少汽車生產和使用。

作為投資者，我們較易理解推動綠色增長的迫切性。政治趨勢和公眾思維變化，意味公司已知道真正可持續的企業策略，或可同時帶來投資資金和消費需求。因此，潔淨科技已成為增長領域，連帶以生物多樣性為重點的投資，以及尋求改善社會成果，或達到特定聯合國可持續發展目標的投資也有長足進展。綠色增長的終歸目標是令經濟擴張與資源使用脫鈎，在一些最發達市場，計劃已漸見成效，但如要在全球成功，便需要大幅增加使用可再生科技。

去增長

提倡「去增長」的人士接受減少生產和消費（尤其是發達國家），可能會導致經濟收縮。這種設想可能令人恐懼，然而政策官員對去增長的態度日漸開放，例如推行每周四天工作，因根據數據顯示，各國可能無法單靠綠色增長來實現減排目標。在並非圍繞增長組織的經濟體之中，投資者的角色需要由政府（和資產管理人）擔任創新領袖，這概念已打入主流思維，華爾街投資銀行開始提醒客戶，去增長可能逐漸流行。不過，相關討論仍然缺乏系統性，一些擁護者認為去增長應該只限於減少能源和資源使用，而非縮減GDP。

a-增長

這個類似去增長的模型有時被稱為「無視增長」，它設想了優先考慮社會和環境結果的經濟發展方針。在這個模型下，GDP將被忽略，而其他目標，如改善空氣和水質、增加休閒時間、更佳醫療護理及公平等議題將主導政策，並成為成功準則。這正是循環經濟理念的起點，即商品的生命周期管理將聚焦在把浪費減少至接近零，並盡量降低能源使用。這應可為自然界和生物多樣性及排放產生積極影響。

去增長需要人們徹底改變舊有觀念，一些支持者鼓勵國際貨幣基金組織和世界銀行等國際組織衡量國家的「幸福程度」，而非只是我們熟悉的經濟指標「實質財富」，但前者仍然缺乏簡單清晰度和比較一致性。

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