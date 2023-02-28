恒大將頒授第三屆榮譽博士 表彰四位社會傑出人士 

香港恒生大學（恒大）將於 2023 年 3 月 13 日頒授榮譽博士學位予四位傑出人士，以表揚他們於相關專業領域的卓越成就，以及對社會和恒大的貢獻。獲頒此殊榮的四位傑出人士為：公共行政學者胡德教授（Professor Christopher Hood）（榮譽社會科學博士）、 建築師及商界領袖羅守弘先生（榮譽人文學博士）、香港上海滙豐銀行有限公司主席王冬勝先生（榮譽法學博士）和前香港聯合交易所有限公司行政總裁袁天凡先生（榮譽社 會科學博士）。



胡德教授，CBE（榮譽社會科學博士）

胡德教授是世界著名公共行政及政治學學者，現為英國牛津大學政治學榮休教授及萬靈學院榮休院士。他擁有 50 年政治體制、公共行政與政策的教研經驗，曾於倫敦政治經濟學院、格拉斯哥大學等任教，著作等身，包括 28 部書籍和 120 項學術期刊文章及書籍章節。胡德教授獲英女皇頒授大英帝國司令勳章（CBE）、美國政治學會（American Political Science Association）頒發 2021 約翰．高斯獎，以及荷蘭鹿特丹伊拉斯謨大學頒發榮譽博士，以表彰其公共管理和政治科學上的貢獻。

▲ 胡德教授獲頒授榮譽社會科學博士

羅守弘先生（榮譽人文學博士）

羅守弘先生是香港註冊建築師和藝術鑑賞家，也是商界領袖，現為裕泰興有限公司主席和文化科技集團主席，該集團旗下包括致力於安老服務的文化村。羅先生在加拿大卡爾頓大學取得建築學學士學位和香港城市大學取得行政人員工商管理碩士學位。他於 1984 年成立羅守弘建築事務所，致力活化歷史建築，目前已完成逾 150 項位於香港、內地及美國的住宅和商業建築項目。羅先生多年來與其家族慷慨捐獻，惠及香港、內地和海外的教育機構及慈善組織。他亦擔任恒生大學人文社會科學學院客席教授。

▲ 羅守弘先生獲頒授榮譽人文學博士

王冬勝先生，GBS，JP（榮譽法學博士）

王冬勝先生是國際知名的銀行家，現為香港上海滙豐銀行有限公司主席。他於美國印第安納大學先後取得電腦科學學士、市場及財務學碩士與電腦科學碩士學位，曾任職花旗銀行、渣打銀行，其後成為香港上海滙豐銀行有限公司首位華人行政總裁。王先生積極服務社會，曾任香港銀行公會主席、香港總商會主席，目前是中國人民政治協商會議委員，並獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。王先生曾於 2009 至 2010 年擔任恒生商 學書院（恒大前身）校董。

▲ 王冬勝先生獲頒授榮譽法學博士

袁天凡先生（榮譽社會科學博士）

袁天凡先生為銀行及金融界翹楚，前香港聯合交易所有限公司行政總裁，現為泓策投資管理有限公司主席、盈科亞洲拓展有限公司（非執行）副主席。袁先生於美國芝加哥大學取得經濟學學位，1988 年至 1991 年出任聯交所行政總裁期間，將公司的上巿及監管標準化並制度化，並帶領數項重大改革，包括成立香港中央結算有限公司。袁天凡先生熱心支持教育事業，多年來慷慨捐贈支持恒大長遠策略發展，大學為此命名南校園為「袁炳濤校園」。他現為恒大客席教授、美國芝加哥大學及上海復旦大學校董。

▲ 袁天凡先生獲頒授榮譽社會科學博士

香港恒生大學簡介

香港恒生大學（恒大）是一所以博雅教育為主導的非牟利私立大學。恒大現有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院和翻譯及外語學院，共有約 6,000 名全日制學生。作為一所住宿型院校，恒大採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，以優質教學和學生的全方位發展為最優先目標。

矢志成為區內具領導地位的私立大學，恒大以本科教育為主，配合優質的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新學位課程、結合生活與學習的住宿書院制度、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助具影響力的研究，以及優質的學生發展/支援服務。恒大在 2021年英國《泰晤士高等教育》（THE）「大學影響力排名 2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首 200 名。大學致力培育年青人成為具明辨思維、創新 力量、人文關懷、道德價值和社會責任的人才。

(特約)