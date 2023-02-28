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【全球經濟】世銀料土耳其地震造成2,684億經濟損失 重建成本恐兩倍於該數字

環球政經 17:21 2023/02/28

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世界銀行估計2月6日發生的土耳其大地震，將造成超過340億美元（約2,684億元）的直接損失，相當於土耳其2021年國內生產總值的4%，世銀土耳其總監Humberto Lopez估計，大地震或令土耳其經濟增長預期下調0.5個百分點，由4%降至3.5%。

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世銀在聲明中表示，這個估算不包括災後重建和恢復所需的成本，估計重建開支達到損失金額的兩倍。這個估算亦沒有涵蓋大地震在敘利亞北部造成的損失。世銀又警告，持續不斷的餘震可能增加災害造成的損失總額。世銀已向土耳其提供7.8億美元（約61.2億元）緊急援助，另有10億美元（約78.5億元）投入新緊急重建計劃。

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世銀歐洲及中亞地區副總裁Anna Bjerde指出，地震對敘利亞經濟打擊更加沉重，將在周二（28日）公布當地經濟損失估值。

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撰文：鄭日棱

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中亞 經濟 敘利亞 世界銀行 GDP 土耳其 地震

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