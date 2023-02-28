【全球經濟】世銀料土耳其地震造成2,684億經濟損失 重建成本恐兩倍於該數字

世界銀行估計2月6日發生的土耳其大地震，將造成超過340億美元（約2,684億元）的直接損失，相當於土耳其2021年國內生產總值的4%，世銀土耳其總監Humberto Lopez估計，大地震或令土耳其經濟增長預期下調0.5個百分點，由4%降至3.5%。

【富豪榜】特斯拉股價上漲 馬斯克奪回全球首富頭銜【下一頁】

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

世銀在聲明中表示，這個估算不包括災後重建和恢復所需的成本，估計重建開支達到損失金額的兩倍。這個估算亦沒有涵蓋大地震在敘利亞北部造成的損失。世銀又警告，持續不斷的餘震可能增加災害造成的損失總額。世銀已向土耳其提供7.8億美元（約61.2億元）緊急援助，另有10億美元（約78.5億元）投入新緊急重建計劃。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

世銀歐洲及中亞地區副總裁Anna Bjerde指出，地震對敘利亞經濟打擊更加沉重，將在周二（28日）公布當地經濟損失估值。

【消費優惠】Häagen-Dazs國際婦女節優惠 單一消費滿100蚊即減38蚊【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱