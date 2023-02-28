【新股IPO】雲天暢想計劃最快今年內上市 集資約2億美元

消息指，雲天暢想有計劃最快於今年上市，不過目前仍在評估上市地點，擬集資約2億美元。





【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

據了解，公司正在與顧問合作，尋求以約10億美元的估值上市。雲天暢想由騰訊（00700）及華為前員工創立，公司客戶及合作夥伴包括中電信（00728）、嗶哩嗶哩（09626）及鬥魚（DOYU）等。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股 受惠內地消費反彈【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





記者：張以正