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【新股IPO】雲天暢想計劃最快今年內上市 集資約2億美元

股樓投資 12:18 2023/02/28

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消息指，雲天暢想有計劃最快於今年上市，不過目前仍在評估上市地點，擬集資約2億美元。

 

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

據了解，公司正在與顧問合作，尋求以約10億美元的估值上市。雲天暢想由騰訊（00700）及華為前員工創立，公司客戶及合作夥伴包括中電信（00728）、嗶哩嗶哩（09626）及鬥魚（DOYU）等。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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記者：張以正

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