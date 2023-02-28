【醫療保險調查】近 8 成投保受訪者有不愉快經歷 75%受訪者有興趣於網上自行投保

電子生活資訊媒體生活易 (ESDlife) 發佈「港人購買保險意見調查」，發現近8成經中介投保的受訪者有不愉快經歷；同時，有75%受訪者有興趣於網上自行投保。 調查結果顯示，不少受訪者仍缺乏周全醫療保障，或因未意識到醫療保險的重要性；更揭示自願醫保計劃的普及程度偏低，原因可能是港人對自願醫保認知不足，如未知可「轉會」或未懂得利用自願醫保配合現有醫保以獲全面保障。

另外，調查亦發現港人過度依賴家人或朋友對於保險的意見，近 7 成受訪者對醫療保險認知仍屬偏低水平 調查結果顯示，只有 31%受訪者表示自己了解已購買的醫保計劃保障內容，包括保額、保障項目、 賠償定義等，反映港人對醫保的了解及認知不高。

有 22%受訪者曾透過親友購買醫保 78%受訪者曾因經中介或代理人購買保險而有不愉快經歷，當中不愉快的經歷包括原本的保險經紀離職， 保單被轉移至其他經紀或變成孤兒單、因為相熟的保險經紀（如：親友）推銷， 不好意思拒絕購買、保險經紀只會在 sell 新保單時才出現， 其他時間不會有其他建議及服務等等。

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近 9 成受訪者認同網上投保已成趨勢，保費平、手續簡單方便、免卻經紀為三大主因 89%受訪者同意網上投保成趨勢 ，75%受訪者表示有興趣於網上自行投保。

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有關調查由 ESDlife 於 2023 年 1 月至 2 月以網上問卷形式進行，訪問了共 823 名年齡介乎 20 歲至 49 歲人士，旨在了解受訪者對醫療保險的意見、分析他們購買醫療保險的渠道與取態、以及對自願醫 保的認識等。

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責任編輯：陳玉蓮