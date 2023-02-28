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【小米1810】小米Redmi推「300瓦神仙秒充」　聲稱5分鐘充滿電　股價逆市升

股市 15:49 2023/02/28

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小米 （01810） 正式發布Redmi Note 12 Pro+魔改版「300瓦神仙秒充」，芯片最高轉換效率達98%，多顆電荷泵並聯後直接給電池充電，在300瓦有線充電模式下，配備4100mAh電池。董事長雷軍表示，實測43秒充電10%，2分13秒充電50%，5分鐘完全充滿電。

小米股價逆市升0.3%，最新報11.9元。

雷軍表示，「從210瓦到300瓦，從10分鐘到5分鐘，我們僅用了半年時間，就達到了翻倍的好成績」，屢次突破技術瓶頸是「技術為本」鐵律的必然結果，未來快充技術仍將持續迭代。

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開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章： 【小米1810】小米3.8起在歐洲等推小米13和小米13 Pro　進軍國際高端手機市場

相關文章：【解構｜小米】小米獲瑞銀上調目標價至16元　料中國「換機潮」下半年加速、小米是主要受惠者

編輯：陳韻妍

港股 小米集團－W（01810） 小米 雷軍
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