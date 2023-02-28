【小米1810】小米Redmi推「300瓦神仙秒充」　聲稱5分鐘充滿電　股價逆市升

小米 （01810） 正式發布Redmi Note 12 Pro+魔改版「300瓦神仙秒充」，芯片最高轉換效率達98%，多顆電荷泵並聯後直接給電池充電，在300瓦有線充電模式下，配備4100mAh電池。董事長雷軍表示，實測43秒充電10%，2分13秒充電50%，5分鐘完全充滿電。

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雷軍表示，「從210瓦到300瓦，從10分鐘到5分鐘，我們僅用了半年時間，就達到了翻倍的好成績」，屢次突破技術瓶頸是「技術為本」鐵律的必然結果，未來快充技術仍將持續迭代。

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編輯：陳韻妍