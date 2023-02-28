hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡
【新股IPO】九方財富9636孖展未足額認購 維天運通2482超購1.4倍
新股IPO 15:55 2023/02/28
內地財金資訊及軟件公司九方財富 （新上市編號：09636） 周二（28日）起招股，周五（3日）截止招股，預計下周五（10日）掛牌。數字貨運平台維天運通 （新上市編號：02482） 周一（27日）招股，周四（2日）截止招股，預計下周四（9日）掛牌。
維天運通2482招股，每手入場費約3535元，【下一頁】
截至周二（28日）下午約1時半，維天運通孖展暫錄3670萬元，其中富途借出2600萬元，以公開集資額1513萬元計，超購1.43倍。維天運招股價介乎2.9至3.5元，一手（1000股）入場費約3535元。
九方財富9636招股，每手入場費約3535元，【下一頁】
九方財富孖展暫錄1075萬元，其中富途借出350萬元；以公開集資1.12億元計，暫未足額認購。九方財富招股價介乎16.98至18.78元，一手（500股）入場費約9,485元。
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？
相關文章：
【新股IPO】內地生科股科倫博泰遞表申請上市 市傳集資逾23億元
【新股IPO】泰山啤酒據報赴港上市 集資最多23億元 黎瑞剛CMC資本為第二大股東
記者：宋佩恩
看文章 ・ 賺取 ET Points