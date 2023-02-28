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【新股IPO】九方財富9636孖展未足額認購　維天運通2482超購近2倍

新股IPO 23:15 2023/02/28

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【新股IPO】九方財富9636首招、未足額認購　維天運通2482超購1.4倍

內地財金資訊及軟件公司九方財富 （新上市編號：09636） 周二（28日）起招股，周五（3日）截止招股，預計下周五（10日）掛牌。數字貨運平台維天運通 （新上市編號：02482） 周一（27日）招股，周四（2日）截止招股，預計下周四（9日）掛牌。

維天運通2482招股，每手入場費約3535元，【下一頁】

截至周二（28日）下午約8時半，維天運通孖展暫錄4458萬元，其中富途借出2900萬元，以公開集資額1513萬元計，超購1.95倍。維天運招股價介乎2.9至3.5元，一手（1000股）入場費約3535元。

九方財富9636招股，每手入場費約3535元，【下一頁】

九方財富孖展暫錄1884萬元，其中富途借出600萬元；以公開集資1.12億元計，暫未足額認購。九方財富招股價介乎16.98至18.78元，一手（500股）入場費約9,485元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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開市追揸沽
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記者：宋佩恩

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