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【富豪榜】特斯拉股價上漲　馬斯克奪回全球首富頭銜

環球政經 16:20 2023/02/28

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由去年12月起，法國奢侈品牌LVMHF的行政總裁阿爾諾 (Bernard Arnault) 身家超越特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克，令後者在富豪榜上排第二名超過2個月。不過據彭博社報道，馬斯克（Elon Musk）重新奪回了世界首富頭銜。

同場加映：【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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特斯拉股價在周一紐約當地時間下午4點上漲5.5%，至207.63美元，從而令到馬斯克的財富淨值增至1,871億美元，比阿爾諾的1,853億身家稍高。

雖然特斯拉股票去年因馬斯克收購Twitter而問題重重，加上科技業低迷而大幅下跌，但這間電動車製造商股票於今年飆升。

【大象起飛】滙豐第四季業績勝預期  獲多家大行上調目標價  股價升穿60元創3年新高【見下頁

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馬斯克是目前世界上最富有的人，但他亦是「個人財富損失最多」世界紀錄保持者。今年一月初，健力士世界紀錄官網更新指出，馬斯克在2022年估計損失近2000億美元身家，遠遠超過上一個紀錄保持者——日本軟銀集團的創辦人兼社長孫正義在2000年創下的586億美元紀錄。

同場加映：【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

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撰文 : 陳楚琨

美股 孫正義 收購 富豪 馬斯克 Tesla Twitter 品牌 美元

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