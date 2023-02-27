下任日本央行副行長內田真一否定改革超寬鬆貨幣政策的可能性 政策檢視需時一年以上

下任日本央行(BOJ)副行長內田真一周二（28日）)否定了立即徹底改革超寬鬆貨幣政策的可能性，指任何對政策框架的檢視需時一年至一年半，並指需要通過價格穩定來確保市場對貨幣的信任。

內田表示，央行不應該僅僅為了解決長期刺激政策的副作用而修改其超寬鬆政策，「日本央行必須維持貨幣寬鬆政策。它不應該因為有副作用而修改政策。相反，它必須想出辦法，以減輕成本並幫助維持刺激。」

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法國巴黎銀行BNP Paribas首席日本經濟學家河野龍太郎(預測，日本央行可能在3月份的下一次會議上提高收益率上限，以允許債券收益率更靈活地變動。

日本央行同日向銀行提供了1萬億日元（73.4億美元）的五年期抵押貸款，作為捍衛其0.5%收益率上限努力的一部分。

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責任編輯：張瑋婷