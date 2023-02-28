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【HONOR新品】HONOR X手機系列添2款新機　最平只售999港元

科技 16:00 2023/02/28

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國產智能手機品牌榮耀（HONOR）以中階智能手機系列HONOR X，較為人熟悉。HONOR早前宣布，再為HONOR X系列新增兩款新型號，包括HONOR X8a和HONOR X6。HONOR X8a具有該系列中，最高像素的後置三鏡頭系統，而HONOR X6則​​以親民的定價登場。

【MWC 2023】MWC廠商推手機概念新功能　捲屏機液體冷卻何時面世？

兩款新機同樣配備的HONOR FullView屏幕，6.7吋的HONOR X8a，其屏幕與機身的比例高達93.6%，並獲得德國萊茵TÜV Rheinland的低藍光認證，使用家在流暢瀏覽手機的同時，能減少長時間觀看手機對眼睛造成的疲勞。HONOR X6則配備了獨特的電子書模式，可以將屏幕顯示轉換為黑白色，改善用家的閱讀體驗。

鏡頭方面，HONOR X8a採用後置三鏡頭系統，包括一億像素主鏡頭、500萬像素廣角和深度鏡頭，以及一個微距鏡頭。同時配置1,600萬像素的前置鏡頭，並應用了AI技術結合處理圖片，是目前HONOR X系列中，鏡頭規格最高的機款。HONOR X6亦採用了後置三鏡頭系統，但規格方面較HONOR X8a遜色，只具備5000萬像素主鏡頭、200萬微距鏡頭和200萬深度鏡頭。

兩款新機現已於香港公開發售，設有墨玉青、釱空銀和幻夜黑三種顏色的HONOR X8a，售1,699港元起。而HONOR X6則有釱空銀和魅海藍兩色可選，售999港元起。

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責任編輯：殷凱怡

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