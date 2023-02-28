【券商點睇】直飲水業務市場有巨大開發空間 成中國水務增長關鍵驅動力

工銀國際表示，直飲水業務尚未開發的市場空間巨大，將是中國水務（00855）增長的關鍵驅動因素之一。而 隨著經濟活動恢復正常，中國水務的水價上調將加快步伐，預測其水價將在2024及2025財年同比小幅上漲3%。 該行維持中國水務「買入」評級，並上調目標價至9元。 中國水務周二（28日）收報6.98元，升幅0.6%。

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該行預測，中國水務的直飲水收入將佔集團2023至2025各財年總收入的8.3%、12.8%及17.9%。 另外，該行指工業廢水處理設施的收款環境遠比市政污水優越，而受惠於與客戶直接收費的安排，中國水務現時約有30%的污水處理廠服務於工業客戶，整體污水處理費收費率仍接近100%。

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該行亦指出，中國水務目前的股價相當於2024財年0.7倍PB、5.5倍PE，其股價具有吸引力。

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撰文：鄭昊彤