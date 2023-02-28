【大行報告】瑞銀：可再生能源轉型屬行業最快 首予中國電力「買入」

瑞銀表示，中國電力 （02380） 在同行中，從煤炭到可再生能源發電的轉型速度最快，並在去年下半年宣布的股票期權激勵措施中強調能源轉型，加上有火電和可再生能源電力的潛在政策支持。該行預測公司2022至2025年的淨收入年均複合增長率達52%，跑贏同業平均的30%。

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該行亦認為，由於市場對發電廠長線回報的憂慮，上述正面因素尚未於股價反映，首予中國電力（02380）評級「買入」，目標價5.4元。中國電力周二（28日）收報3.11元，升幅3.3%。





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撰文：鄭昊彤