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【大行報告】瑞銀：可再生能源轉型屬行業最快 首予中國電力「買入」

股樓投資 17:26 2023/02/28

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瑞銀表示，中國電力（02380）在同行中，從煤炭到可再生能源發電的轉型速度最快，並在去年下半年宣布的股票期權激勵措施中強調能源轉型，加上有火電和可再生能源電力的潛在政策支持。該行預測公司2022至2025年的淨收入年均複合增長率達52%，跑贏同業平均的30%。

 

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

 

該行亦認為，由於市場對發電廠長線回報的憂慮，上述正面因素尚未於股價反映，首予中國電力（02380）評級「買入」，目標價5.4元。中國電力周二（28日）收報3.11元，升幅3.3%。



【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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撰文：鄭昊彤

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瑞銀 港股 目標價 中國電力（02380） 大行報告

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