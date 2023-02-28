【大行報告】3月中公布業績 瑞信上調保誠目標價至140元

瑞信表示，保誠（02378）將於3月15日公布去年業績，該行下調保誠去年經調整每股經營利潤預測3%，維持今年預測不變，明年則升1%。至於股份目標價由128元升至140元，評級維持「跑贏大市」。保誠周二（28日）收報118元，升幅2.3%。

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該行料集團新業務價值為23億美元，按實際匯率計下跌8%，優於市場預期的降10%；集團的內含價值則預料按年減12%至410億美元；稅後經營利潤預期按年增3%至33億美元；總派息估計按年升4%至每股0.18美元。



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香港業務方面，瑞信料集團去年下半年的新業務價值將持續下跌，其中第三季的年化新保費或按年倒退6.1%。



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撰文：鄭昊彤