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【大行報告】3月中公布業績 瑞信上調保誠目標價至140元

股樓投資 17:25 2023/02/28

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瑞信表示，保誠（02378）將於3月15日公布去年業績，該行下調保誠去年經調整每股經營利潤預測3%，維持今年預測不變，明年則升1%。至於股份目標價由128元升至140元，評級維持「跑贏大市」。保誠周二（28日）收報118元，升幅2.3%。

 

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

 

該行料集團新業務價值為23億美元，按實際匯率計下跌8%，優於市場預期的降10%；集團的內含價值則預料按年減12%至410億美元；稅後經營利潤預期按年增3%至33億美元；總派息估計按年升4%至每股0.18美元。
 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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香港業務方面，瑞信料集團去年下半年的新業務價值將持續下跌，其中第三季的年化新保費或按年倒退6.1%。
 

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
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撰文：鄭昊彤

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