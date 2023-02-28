▲ 【名家看法】陸東籲投資跟國策走、看好四大主題 邊款電動車會跑出？「一定唔係Tesla」

港股載浮載沉，陸東表示，中線對香港傳統定位是悲觀的，因在中美糾紛下，香港的世界金融中心地位出現轉變，相信中美兩國關係難以回到昔日情況，「人家都九章落地，點睇都唔似雞糊」，但他預期中美演變成軍事衝突的可能性不高，因「無人想打交，打交無著數」，建議未來投資要跟國策走，留意潔淨能源、電動力、大灣區及醫療保健四大主題。

現時各大車廠均大力發展電動車，陸東指，「電動車一定要留意，整個產業鏈都要關注」。對於未來哪一款電動車會跑出，駕駛了電動車8年的陸東指，「一定唔係Tesla」，因寶馬等傳統車企在引擎方面做得更好，價格又相宜，更重要是Tesla不是造車出身。

陸東：大灣區肯定是一條出路

潔淨能源是大趨勢，內地目標於2030年碳達峰。陸東稱，氫是未來重要能源，而氫是石油業副產品，可用來發電，但發展的瓶頸位是儲存及運輸，但中國在這兩方面均有突破，中石化 （00386） 股息率有7至8厘，市盈率僅數倍，值得留意。

內地面對人口老化問題，但在社會福利方面投放不足，預期未來中國會在藥物及醫療保健方面加大投入，這樣同時可刺激生育。

香港處於中美夾縫之間，陸東相對看好大灣區前景，指大灣區佔全國面積不足1%，但去年佔全國經濟增長約11%，而且區內有大量科技及創新企業，「肯定是一條出路」。

中央會救買樓的人 但不會救起樓的企業

內地樓市在房住不炒及三條紅線兩大政策下急速冷卻，物業銷售快速降溫，令地方政府發債更加困難，而內房下滑不僅影響發債及房地產，同時影響玻璃、水泥、鋼鐵、民工等多方面，「一樣事物向一個方向轉，要佢停好難，需要有更大的決心及力度」。

他預期，中央會救買樓的人，但不會救起樓的企業，預期內房最後生存下來的會是國企，如中海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 及綠城 （03900） 。

香港地產股方面，陸東指，樓市看不到有大幅上升的空間，看淡地產股前景，而且若要買收租股，不如買公用股，因物業整體租金仍然下跌，而公用股如香港電訊 （06823） 有7至8厘息，相對穩定，而且旅遊業復甦有助其串流數據表現，最適合好「息」之徒。

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章：【香港樓市】施永青：三大原因對本港經濟及樓市前景感憂慮 用家可買樓、炒家未到大舉入市時候

相關文章：【香港樓市】施永青：辣招只是換取時間的「權宜之計」 不宜長期倚賴辣招去控制樓市

記者：陳韻妍