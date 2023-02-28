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【收購傳聞】傳香港寬頻收到HGC提全購 作價10億美元 臨收市突停牌 股價急漲逾1成

股樓投資 16:41 2023/02/28

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據《彭博社》報道，本地寬頻供應商香港寬頻（01310）收到環球全域電訊（HGC）提出全面收購要約，作價超過10億美元（約78億港元）。

香港寬頻股價今日（28日）顯著急升，最多曾升13%至5.66元。但在下午3時40分，股份卻突然停牌，停牌前報5.59元，升11.6%，成交額1.4億元

現時香港寬頻並沒有單一大股東，股東以基金及機構投資為主，包括TPG（17.43%）、加拿大養老基金Canada Pension Plan Investment Board（13.91%）及新加坡主權基金GIC（8.02%）。

延伸閱讀：【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋【見下頁

    點擊圖片放大
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香港寬頻去年也曾傳出考慮賣盤，但有指香港去年股市市況不佳，令交易計劃受影響。據市場消息，當時考慮買入香港寬頻的投資者為太盟資本（PAG）、KKR等私募基金。

至於傳出有意收購的HGC，現由私募基金I Squared Capital 持有。彭博社引述消息指，HGC以外，其他中資公司或有政府背景的基金都可能對香港寬頻有興趣，認為香港寬頻屬於科技相關資產，並涉及數據安全議題。

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記者：李兆明

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