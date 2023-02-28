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英王查理斯接見馮德萊恩被指違憲 各方否認安排鬧羅生門

環球社會熱點 16:00 2023/02/28

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英王查理斯三世（King Charles III）周一（27日）接見歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），被外界批評有違憲之嫌。英國政府、歐盟委員會與白金漢宮均否認主動安排會面，鬧出羅生門。

辛偉誠與馮德萊恩會晤 達成北愛貿易調整協議（第二版） 【下一頁】

查理斯周一下午於溫莎堡接見馮德萊恩，兩人更親切握手。不過英國奉行君主立憲制，查理斯雖然是國家元首，但按慣例應避免干政。

馮德萊恩今次訪英，與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）達成北愛貿易調整協議。查理斯此際接見馮德萊恩，外界可能解讀為查理斯代表英國王室支持協議的信號。

歐盟聲稱今次會面是由英國政府提出，並指出馮德萊恩作為非國家元首，無權會見國王。

白金漢宮嘗試迴避爭端，表明查理斯沒有安排會面，也不會親自發出如此高調的政治邀請，是只是根據政府建議接見馮德萊恩。

英火車工會接受調薪方案 結束罷工行動 【下一頁】

辛偉誠官方發言人其後表示，基本上是白金漢宮作出接見馮德萊恩的決定，辛偉誠也堅信應為查理斯作出這項決定。

發言人更稱，查理斯接受邀請接見部分領袖的情況並不少見，包括最近也接見了波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。

英媒《太陽報》（The Sun）則引述首相府消息人士指，今次為馮德萊恩本人主動要求與查理斯會面。

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責任編輯：鄭錦玲

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