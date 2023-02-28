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【電池股】贛鋒鋰業挫4%　電池級碳酸鋰均價跌破每噸40萬元人幣

股市 15:11 2023/02/28

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【電池股】電池級碳酸鋰均價跌破每噸40萬元

電池級碳酸鋰均價跌破每噸40萬元人民幣，距離去年11月每噸60萬元人民幣的高位已回落逾34%。贛鋒鋰業 （01772） 跌4%，報55元，創去年11月1日低。天齊鋰業 （09696） 跌2.6%，報56元，正考驗1月3日54.15元歷史低位。

據上海鋼聯發布數據顯示，部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰跌每噸7500元，均價報每噸39.5萬元，工業級碳酸鋰跌每噸6500元，均價報每噸36.5萬元。

此前高盛分析師Aditi Rai指，近幾個月來，中國汽車行業對鋰的需求下降了一半以上，這種巨大變化將導致作為重要電池金屬的鋰價格進一步下滑。自去年12月份以來，隨著電動汽車補貼取消、疫情干擾和新年假期遏制了汽車行業供應鏈各個環節的活動，中國鋰需求大幅走低。然而，電池級鋰的產量持續，導致供需日漸錯位，在去年激烈爭奪供應之後，今年消費者重新獲得了定價能力。

高盛指，儘管隨著中國經濟重新開放，價格可能暫時獲得支撐，但年底前供應的進一步飆升將令碳酸鋰價格承壓，在未來12個月內降至每噸3.4萬美元。目前Asian Metal Inc.的現貨價格為每噸61,850美元，即意味潛在下跌空間達45%。

該行又預計中國的鋰供應擴張將比普遍預期更大且更快，雖然電動汽車銷售在2023年第二到第三季度復甦，可能會暫時提振市場氣氛及電池金屬價格，但供應可能激增、下游產能過剩之下，勢必推低中期鋰價。

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編輯：姚卓然

新能源 天齊鋰業（09696） 經濟 補貼 疫情 汽車 贛鋒鋰業（01772）
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