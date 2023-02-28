▲ 中國通脹無需擔心

2022年，四十年量級的供給衝擊導致全球90%以上的國家通脹率高於3%的國際警戒線，而全球性通脹狂潮中，中國逆勢而行，2022年通脹率僅為2%。我們認為，2023年供需端與政策端多股力量將繼續交織角力，雖然通脹中樞上行難以避免，但上升幅度較小且整體波動有限，預計2023年中國CPI同比增幅為2.3%左右，物價穩定可期。

方向：需求復蘇推高通脹中樞勢在必行。根據全球經驗來看，隨著防疫政策優化，CPI同比上行是必然的趨勢，但防疫措施放寬與消費反彈存在時間間隔，一般在感染峰值期過後的第二個月後日常生產、生活才能漸漸修復，本地消費亦會隨之呈現先抑後揚的趨勢。同時，由於中國2022年二季度基數較低，2023年二季度CPI同比增幅可能會高於年均水準，預計中國2023年全年CPI同比增加2.3%，高於2022年的2.0%，但不超過3%的警戒水準，繼續保持溫和增長態勢。

幅度：供給改善削弱輸入性通脹壓力。之於國際視角，中國作為全球製造業中心，是大宗商品的主要進口國和消費國，CPI同比與國際大宗商品價格指數的走勢存在較為緊密的相關性。然而今年全球經濟經濟增速放緩、國際貿易活動減弱，預計今年大宗商品價格難以重現過去兩年快速攀升的態勢，成本推動型通脹壓力對於推動通脹中樞上行的影響有限。之於國內視角，按照中國的消費習慣，豬肉是影響CPI同比變化的主要因素。年內，豬、油共振的情況或難發生，抑制通脹中樞的攀升高度。此外，二十大報告強調供給端安全，將糧食、能源等原材料安全放置重要位置，確保糧食、能源、產業鏈供應鏈可靠安全，一定程度上可以削弱輸入性通脹壓力的威脅，以及全球供應鏈擾動對於國內製造原材料價格的衝擊，從而增強應對市場波動風險的能力。

波動：宏觀政策降低通脹不確定性。疫情期間，中國貨幣政策「以我為主，堅持不搞大水漫灌」，對於疫後通脹水準的滯後性影響較小，為復蘇階段宏觀政策調控留有發力空間。與此同時，疫情期間中國財政政策沒有無限度擴張，避免出現財政失衡引致的通脹持續性波動。與海外主要經濟體相比，中國財政政策審慎克制，儘管M2貨幣增速顯著高於名義GDP增速，但仍處於歷史低位，不會對未來通脹水準造成明顯衝擊。此外，2022年底中央經濟工作會議為今年的宏觀政策調控定調，貨幣與財政政策組合的相向而行將能有效避免放大物價波動。

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責任編輯︰梁浩碩