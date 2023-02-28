三藩市研向非裔居民賠3900萬 巨額費用惹爭議

美國三藩市數十年一直任命小組，計算應為數十年來被歧視的非裔居民賠償費用。15名小組成員用1年半時間研究三藩市歷史，發現城市在1960年代曾拆除現今Fillmore區一部分，令883間企業及2萬人流離失所，當中大部分為非裔人士。

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數十年後，社區已變成白人為主的聚居地，當地物業更價值數百萬美元，但同時仍有成千上萬的人依然無家可歸。為補償上述及其他種族歧視事件，三藩市非裔美國人賠償咨詢委員會（African American Reparations Advisory Committee）近期建議，向每位合乎資格的非裔居民賠償500萬美元（約3,900萬港元）。

委員會主席兼的咨詢公司Peacock Partnerships負責人Eric McDonnell表示，對於委員會認為，賠償可以讓當年受影響家庭後代擁有足夠投資，令他們能夠獲得經濟福祉﹑增長及活力。委員會報告亦強調，賠償計劃並非為補償奴隸制，強調奴隸制在當地一直都是非法。

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美國逾10個城市及州份已開始制定賠償計劃，試圖量化奴隸和種族隔離法律《Jim Crow laws》帶來的經濟損失。有人建議提供獎學金或住房券，亦有人建議向非裔人士支付現金。

但三藩市所建議的500萬美元較其他地方更多，已引來保守派反對，指相關建議耗資高達140億美元（約1,092億港元），當地經濟仍未從新冠疫情真正復甦，對當地經濟而言是毀滅性。而且，方案亦未提及何人具備資格獲得賠償，即使當地或只有小部分非裔居民會獲得賠款，亦會佔用大量年度預算。

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責任編輯：李俊儀