【土耳其地震】造成2684億經濟損失 世銀料重建成本雙倍

世界銀行（World Bank）估計，土耳其本月初兩次大地震造成的經濟損失高達342億美元（約2,684億港元），預計重建成本最高可能是損失雙倍。

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世銀土耳其總監洛佩斯（Humberto Lopez）估計，大地震或令土耳其經濟增長預期下調0.5個百分點，由4%降至3.5%。

世銀歐洲及中亞地區副總裁Anna Bjerde指出，地震對敘利亞經濟打擊更加沉重，將在周二（28日）公布當地經濟損失估值。

Bjerde稱土耳其初步經濟損失高達342億美元，約佔當地2021年經濟產出4%。但數據未包括間接及次級經濟影響，以及地震發生一周前數據。

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Bjerde表示，兩地災後重建耗資按照過往經歷將是直接損失估值最多2至3倍。世銀全球迅速災後損毀預計報告預料，地震造成125萬人因房屋損毀或倒塌而無家可歸。

世銀已向土耳其提供7.8億美元（約61.2億港元）緊急援助，另有10億美元（約78.5億港元）投入新緊急重建計劃。

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責任編輯：吳漢培