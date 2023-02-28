【ChatGPT熱潮】准學生用ChatGPT寫論文　IBO：需正確標明出處

▲ 主辦IB課程的國際文憑組織（the International Baccalaureate Organization，IBO），不會禁止其課程的學生在課業中使用AI聊天機械人，包括ChatGPT。

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT自推出以來，便在全球掀起AI熱潮。包括香港在內的各地大學，都憂慮學生會使用ChatGPT作弊而決定禁用。惟深受不少港人喜歡並報讀、俗稱「IB課程」的國際文憑課程（International Baccalaureate，IB），卻表明准許學生使用ChatGPT撰寫論文，但必須標明出處。

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綜合外媒報道，主辦IB課程的國際文憑組織（the International Baccalaureate Organization，IBO），不會禁止其課程的學生在課業中使用AI聊天機械人，包括ChatGPT。但該機構表明，學生在使用由AI生成的內容時，相關內容必須不涉及剽竊，並需正確地按引用書目來標目來源及出處。另提醒學生雖課業內容由他們所創作，但不要將AI生成的資料視為自己作品。

IB評估與實務主任Matt Glanville指，人工智能軟件不應被視為「威脅」，而應被視為日常生活的一部分，如拼寫檢查器、翻譯軟件和計算器。

他補充稱，雖然論文寫作正受到新技術的挑戰，毫無疑問地會使其「在未來的突出程度大大降低」。但當只需按一下按鈕就能寫一篇文章時，「我們需要我們的學生掌握不同的技能，例如瞭解文章是否有任何好處，或者它是否對上下文理解有錯，是否使用了有偏見的資料，或者是否缺乏創造力。 這些技能將遠比寫一篇文章更重要。」

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責任編輯：殷凱怡

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