【比亞迪1211】比亞迪據報「F品牌」首款產品聚焦越野領域　對標平治「G系」　股價午後續挫近3%

▲ 【比亞迪1211】比亞迪據報「F品牌」首款產品聚焦越野領域 對標平治「G系」

據內媒報道， 從接近比亞迪 （01211） 的內部人士得到消息指，比亞迪將於年內推出專業個性化品牌，該品牌獨立於的內部代號為「F品牌」，並獨立於現有比亞迪品牌運營。

比亞迪午後跌2.7%，報209.6元，創逾一個月低。

隨著專業個性化品牌的年內發布，該品牌旗下首款產品也會同時推出。 首款產品將聚焦越野領域，在整體性能上對標平治的「G系」。

消息人士稱，比亞迪專業個性化全新品牌整體價格定位將對標BBA（即為平治、寶馬、奧迪）等豪華汽車品牌，主打多品類、獨特性的專業級新能源車型，並非是網傳的單一越野品牌。

該人士表示， 專業個性化品牌在比亞迪內部的體系內介於騰勢和仰望之間。

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