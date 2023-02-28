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美國公民自由聯盟反對禁TikTok 憂侵犯言論自由

環球政治 14:30 2023/02/28

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美國公民自由聯盟（ACLU）周一（27日）表態反對國會禁用社交平台TikTok，指禁TikTok將侵犯數百萬美國人的言論自由。

Snapchat引入ChatGPT 限一類用戶使用 月費31元 【下一頁】

現時有超過1億美國人使用TikTok，需要有眾議院及參議院全體通過法案，才可交由美國總統拜登（Joe Biden）簽署成為法律禁用TikTok。

美國眾議院外交事務委員會今日（28日）會舉行投票，決定是否賦予拜登權力禁用TikTok。

ACLU去信該委員會，指一旦通過禁令，將限制美國人的政治討論、藝術表達、思想自由交流，甚至民眾連希望發布可愛的動物影片和表情包都會受阻。

ACLU強調，美國人有權使用TikTok等平台，與全國各地的人們交流想法和意見。

TikTok周一回應指，公司已投放超過1.5億美元（約11.7億港元），確保公司有嚴格數據安全工作。公司憂慮如果眾議院外交事務委員會，是基於誤解公司結構而非有實際情報下，審查數百萬美國人。

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白宮周一已下令，政府各機構和部門要在30日内，確保所有聯邦設備和系統上都沒有安裝TikTok，以保障美國數據安全。

屬共和黨的眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）發表聲明，指法案授權政府禁止TikTok或任何威脅美國國家安全的軟件應用程式。

他更形容，TikTok毫無疑問構成安全威脅。

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責任編輯：鄭錦玲

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