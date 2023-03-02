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【HKBN】香港寬頻：HGC大股東表明有意提出收購、擬作進一步討論　香港寬頻下午復牌升4.1%（第三版）

股市 13:01 2023/03/02

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【HKBN】香港寬頻：HGC大股東表明有意提出收購、擬作進一步討論　香港寬頻下午復牌升4.1%（第三版）

香港寬頻 （01310） 周四（3月2日）中午發公告指，最近接獲環球全域電訊（HGC）股東I Squared Asia Advisors Pte Ltd.的初步非約束性函件，對方表明有意透過HGC向香港寬頻提出可能收購。香港寬頻續指，計劃與HGC一方作進一步討論，但尚未有任何立場，亦未達成任何協議。

香港寬頻周四下午1時復牌，現升4.15，報5.82元。

市場周二（2月28日）傳出環球全域電訊（HGC）有意向香港寬頻 （01310） 提出超過10億美元的收購要約，帶動香港寬頻同日抽升逾1成，其後下午約3時半突然停牌，停牌前報5.59元，升11.6%，市值73億元。

香港寬頻周二回應查詢時稱，不作評論；HGC則表示，留意到市場有相關傳聞，不予置評。

傳其他中資公司或對香港寬頻感興趣

HGC現由私募基金I Squared Capital 持有。彭博社引述消息指，HGC以外，其他中資公司或有政府背景的基金都可能對香港寬頻有興趣，認為香港寬頻屬於科技相關資產，並涉及數據安全議題。

本地商人王維基退出香港寬頻後，多年來由不同私募投資者掌有公司股權，最新主要股東包括TPG、MGK Partners 和新加坡GIC。

香港寬頻多次曾傳出賣盤　股價創上市低

香港寬頻去年也曾傳出考慮賣盤，但有指香港去年股市市況不佳，令交易計劃受影響。據市場消息，當時考慮買入香港寬頻的投資者為太盟資本（PAG）、KKR等私募基金。

香港寬頻去年公布業績後宣布減派息，同時更改股息派付政策，由以往按經調整自由現金流不少於90%的金額派付股息，下調至75%。香港寬頻2015年重新上市，惟去年下半年股價反覆跌至上市以來低位。

香港寬頻去年5月傳獲太盟、KKR、Stonepeak洽購 王維基退出後股東屢變，可見【下一頁】

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（第二版加入香港寬頻停牌公告，第三版加入接獲初步函件通告）

港股 收購 香港寬頻（01310）
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