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【HKBN】香港寬頻抽升逾一成後突停牌：待刊發內幕消息　傳收到HGC提出全購（第二版）

股市 21:24 2023/02/28

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【HKBN】香港寬頻抽升逾一成　傳收到HGC提出全購

香港寬頻 （01310） 股價午後抽升逾10%，報道指香港寬頻收到環球全域電訊（HGC）超過10億美元的收購要約。至下午3時25分，香港寬頻最多升13%，高見5.66元。香港寬頻於下午約3時半突然停牌，停牌前報5.59元，升11.6%，最新市值73億元。香港寬頻下午回應查詢時稱，不作評論；HGC則表示，留意到市場有相關傳聞，不予置評。

香港寬頻晚上發公告指，下午短暫停牌，以待刊發可能內幕消息。

HGC現由私募基金I Squared Capital 持有。彭博社引述消息指，HGC以外，其他中資公司或有政府背景的基金都可能對香港寬頻有興趣，認為香港寬頻屬於科技相關資產，並涉及數據安全議題。

本地商人王維基退出香港寬頻後，多年來由不同私募投資者掌有公司股權，最新主要股東包括TPG、MGK Partners 和新加坡GIC。

香港寬頻多次曾傳出賣盤　股價創上市低

香港寬頻去年也曾傳出考慮賣盤，但有指香港去年股市市況不佳，令交易計劃受影響。據市場消息，當時考慮買入香港寬頻的投資者為太盟資本（PAG）、KKR等私募基金。

香港寬頻去年公布業績後宣布減派息，同時更改股息派付政策，由以往按經調整自由現金流不少於90%的金額派付股息，下調至75%。香港寬頻2015年重新上市，惟去年下半年股價反覆跌至上市以來低位。

香港寬頻去年5月傳獲太盟、KKR、Stonepeak洽購 王維基退出後股東屢變，可見【下一頁】

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

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（第二版加入香港寬頻公告）

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