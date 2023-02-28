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【保護私隱】Meta助建線上平台「Take It Down」　刪除未成年人士祼照

科技 14:11 2023/02/28

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現時社交平台Facebook、Instagram、OnlyFans和色情網站Pornhub，如發現在其平台發現舉報者的祼照和相關影片，都會協助進行刪除。（NCMEC）

不少未成年人士，都可能曾因好奇或貪玩，而拍下個人裸照或影片，甚至與人分享後遭網絡流傳。Meta就與國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC）合作，提供資助建立線上平台「Take It Down」，讓用戶可以匿名方式舉報，協助其在網上刪除未成年時所拍攝的祼照和相關影片，阻止進一步散播。

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現時社交平台Facebook、Instagram、OnlyFans和色情網站Pornhub，已與NCMEC合作，如發現在其平台發現舉報者的祼照和相關影片，都會協助進行刪除。雖然Take It Down是專為未成年人士設計，但如果有成年人想刪除自己在未滿18歲時所拍攝的祼照，同樣都透過該平台進行舉報；而父母同樣也可代表其子女進行舉報。

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至於舉報的方法，用戶只需在Take It Down上傳相關的照片或影片，該平台就會進行掃瞄和生成一個數碼指紋（Digital Fingerprint），作為識別該照片或影片的精確副本。然後，Take It Down就會於合作夥伴平台如Facebook和Instagram等，檢測與該數碼指紋匹配的內容，如有發現，就會採取即時措施禁止進一步內容共享。

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責任編輯：陳卓賢

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