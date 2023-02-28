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【香港樓市】施永青：辣招只是換取時間的「權宜之計」　不宜長期倚賴辣招去控制樓市

宏觀解讀 13:34 2023/02/28

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【香港樓市】施永青：辣招只是換取時間的「權宜之計」　不宜長期倚賴辣招去控制樓市

財政司司長早前重申，所有樓市「辣招」維持不變。去年倡議政府撤銷「辣招」的中原集團創辦人兼主席施永青表示，「辣招」是管理樓市需求上的需要，是換取時間的「權宜之計」，是在不正常的情況下出現，不宜長期倚賴「辣招」去控制樓市。

「去年樓價調整時，我曾建議政府撤辣，現在樓市反彈，相信現在叫政府撤也不會做。」

施永青：三大原因對本港經濟及樓市前景感憂慮【下一頁】

施永青指，本港樓市供應不求下，政府不能增加供應，便推出治標的方法去降低需，阻止3類人來港買樓，首先向短期轉讓的炒家要支付額外印花稅，成效不大後，再向外來投資者徵收30%印花稅，最終再向本港買第二層樓的港人徵收15%印花稅，意味若買樓收租，首5年的租金也蓋不過印花稅。

他續稱，原先辣招只是換取時間的權宜之計，但近年政府每年只是新增的私人單位只是略高於1萬個，在供應上未有顯著增加。

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記者：陳韻妍

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香港物業 樓價 額外印花稅 施永青 印花稅 財政司
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