美兇殺案2020破案率跌至一半 創40年新低

美國有機構分析聯邦調查局（FBI）數據，指當局2020年兇殺案的破案率降至50%，創下自1980年後新低。然而，美國警方偵破的兇殺案數量反而是逾10年來新高。

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專門研究美國兇殺案數據的組織Marshall計劃（Marshall Project）及Murder Accountability計劃（Murder Accountability Project）分析FBI數據後，指2020年當局只偵破一半兇殺案。

Murder Accountability計劃創辦人Thomas Hargrove認為，數據顯示美國成為首個，多數兇殺案仍未偵破的發達國家。

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不過，數據顯示美國警方偵破的兇殺案件是自1997年後最多，超過1萬宗。但由於兇殺案件變多，最終使破案率跌至5成。

調查人員指50個美國大城市中，科羅拉多州丹佛市（Denvor）為兇殺案偵查表現最佳城市。4大兇殺案「熱點」大城市為底特律（Detroit）﹑聖路易斯（St Louis）﹑新奧爾良（New Orleans）及密爾沃基（Milwaukee）。

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責任編輯：吳漢培