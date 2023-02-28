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【業績｜公用股】光大水務去年少賺16%　削末期息至5.14港仙、股息率仍達7厘

股市 13:29 2023/02/28

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【業績｜公用股】光大水務去年少賺16%　削末期息至5.14港仙、股息率仍達7厘

光大水務 （01857） 公布，2022年收入按年跌3%至67.3億港元，盈利按年跌16%至10.1億港元，宣派末期息5.14港仙，較前一年度減少25%。光大水務全年度股息為每股10.59港仙，按年少16%。以光大水務最新股價1.4元計，現價周息率7.6厘。

光大水務下半年盈收較上半年轉弱，下半年收入按年跌14%至32.49億元，盈利按年跌27%至5.16億元。相對2022年上半年，光大水務半年收入仍增12%，半年盈利則跌14%。

光大水務表示，全年建造服務收入按年少22%至24億元，歸咎於中國新冠疫情反覆令建造進度延誤及建造活動減少。營運收入按年增17%至29.5億港元，主要由於2021年落成的新項目貢獻全年表現，而部分項目水價獲准上調。

公司全年毛利率跌3百分點至38%，反映營運服務佔收入比例上升。

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【業績｜公用股】光大水務半年少賺12%　派息減至5.45港仙、股息率7.6厘

編輯：麥德銘

 

業績公布 港股 H股 中國光大水務（01857） 公用股
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