  • 19°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜公用股】光大水務去年少賺16%　削末期息至5.14仙、股息率仍達7厘（第二版）

股市 17:34 2023/02/28

分享：

分享：

【業績｜公用股】光大水務去年少賺16%　削末期息至5.14港仙、股息率仍達7厘

光大水務 （01857） 公布，2022年收入按年跌3%至67.3億港元，盈利按年跌16%至10.1億港元，宣派末期息5.14港仙，較前一年度減少25%。光大水務全年度股息為每股10.59港仙，按年少16%。以光大水務最新股價1.4元計，現價周息率7.6厘。

光大水務下半年盈收較上半年轉弱，下半年收入按年跌14%至32.49億元，盈利按年跌27%至5.16億元。相對2022年上半年，光大水務半年收入仍增12%，半年盈利則跌14%。

光大水務:資產負債率冀控制至65%

另外，公司除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）跌3%至21.81億元，全年毛利率為38%，亦按年跌3個百分點，反映營運服務佔收入比例上升。資產負債率（Debt ratio）為61.1%，按年增加1個百分點，執行董事兼首席財務官羅俊嶺表示，現時比率仍低於行業平均水平，目標希望控制至65%左右，對公司下一步發展有更多空間。

疫情拖累建造服務收入

該公司執行董事兼總裁陶俊杰表示，全年建造服務收入按年少22%至24億元，歸咎於中國新冠疫情反覆令建造進度延誤及建造活動減少。營運收入按年增17%至29.5億港元，主要由於2021年落成的新項目貢獻全年表現，而部分項目水價獲准上調；及增值稅免稅優惠政策改變而帶來的營運收入增加。

被問及未來併購計劃，羅俊嶺表示，會積極考慮估值合理、股權清晰、對公司形成「價值重塑」的併購對象，惟目前處於尋找階段。

（第二版加入管理層電話會議内容）

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章：

【業績｜公用股】光大水務半年少賺12%　派息減至5.45港仙、股息率7.6厘

編輯：麥德銘

業績公布 港股 H股 中國光大水務（01857） 公用股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【財富管理】恒生優越私人理財設宴博愛堂款待客戶　未來推更多適合專業投資者投資方案

下一篇文章

【新股IPO】遠東宏信分拆宏信建設第三度遞表　毛利率跌至39.8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HKBN】香港寬頻抽升逾一成後突停牌、傳收到HGC提出全購　兩企同稱：不作評論
【HKBN】香港寬頻抽升逾一成後突停牌、傳收到HGC提出全購　兩企同稱：不作評論
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【港股市況】阿里巴巴跌逾3%、信義光能挫9%　恒指跌157點、2月累跌2056點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴跌逾3%、信義光能挫9%　恒指跌157點、2月累跌2056點（不斷更新）
【解除口罩令】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩
【解除口罩令】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款