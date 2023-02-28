【業績｜公用股】光大水務去年少賺16%　削末期息至5.14仙、股息率仍達7厘（第二版）

▲ 【業績｜公用股】光大水務去年少賺16% 削末期息至5.14港仙、股息率仍達7厘

光大水務 （01857） 公布，2022年收入按年跌3%至67.3億港元，盈利按年跌16%至10.1億港元，宣派末期息5.14港仙，較前一年度減少25%。光大水務全年度股息為每股10.59港仙，按年少16%。以光大水務最新股價1.4元計，現價周息率7.6厘。

光大水務下半年盈收較上半年轉弱，下半年收入按年跌14%至32.49億元，盈利按年跌27%至5.16億元。相對2022年上半年，光大水務半年收入仍增12%，半年盈利則跌14%。

光大水務:資產負債率冀控制至65%

另外，公司除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）跌3%至21.81億元，全年毛利率為38%，亦按年跌3個百分點，反映營運服務佔收入比例上升。資產負債率（Debt ratio）為61.1%，按年增加1個百分點，執行董事兼首席財務官羅俊嶺表示，現時比率仍低於行業平均水平，目標希望控制至65%左右，對公司下一步發展有更多空間。

疫情拖累建造服務收入

該公司執行董事兼總裁陶俊杰表示，全年建造服務收入按年少22%至24億元，歸咎於中國新冠疫情反覆令建造進度延誤及建造活動減少。營運收入按年增17%至29.5億港元，主要由於2021年落成的新項目貢獻全年表現，而部分項目水價獲准上調；及增值稅免稅優惠政策改變而帶來的營運收入增加。

被問及未來併購計劃，羅俊嶺表示，會積極考慮估值合理、股權清晰、對公司形成「價值重塑」的併購對象，惟目前處於尋找階段。

（第二版加入管理層電話會議内容）

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章：

【業績｜公用股】光大水務半年少賺12% 派息減至5.45港仙、股息率7.6厘

編輯：麥德銘