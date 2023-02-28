▲ 【香港樓市】施永青：三大原因對本港經濟及樓市前景感憂慮 用家可買樓、炒家未到大舉入市時候

本港3月解除口罩令，經濟復常，本港樓市今年來亦有起色。不過，中原集團創辦人兼主席施永青認為，影響樓市最根本的問題是人口，但本港面對人口流失問題，加上香港新一代博殺程度不如上一輩般高，在中美摩擦的大環境下，對本港前景感到憂慮，財政預算案預期今年經濟增長5.5%「有少少樂觀」，現階段樓市只屬反彈，樓價能否再上，則要視乎實體經濟是否配合。

「用家可根據自己需要去買樓，但若是投資用途，目前價格仍在高位，尚未到大舉入市的時候。」

施永青出席東亞銀行經濟及市場展望研討會時表示，自本港出現政制改革爭拗開始，便對本港樓市有顧慮及擔憂，而本港內部在政治上愈益分歧，導致社會運動及人口流失情況出現，對樓市構成壓力，雖然人口外流的高峰期已過，但底層仍有一部分矛盾仍未解決。

外部方面，中美關係惡化，對環球經濟有壓抑作用，而本港屬外向型經濟，若世界交流減少，貨物及人員往來下降，將會令本港發揮空間下降，進而影響香港的價值，變相也令樓市承壓。

面對更複雜的世界環境下，施永青指，昔日打工是騎牛搵馬，現時年青人的工作態度不如上一輩般積極，寧願選擇創業或繼續進修，擔心他們未來在大灣區工作時不夠內地人爭，變相影響香港將來運程。

樓市自去年低位反彈3%至5%

施永青稱，自去年11月內地放寬防疫政策後，低迷的經濟出現技術性反彈，本港樓市亦自去年低位反彈3%至5%，但樓價走勢將取決於經濟復甦情況，除旅遊及零售業改善，也要金融等行業復甦。

「港股升了30%至40%，但有無IPO？有無咁多資金流入債市？美國種種限制下，香港金融業能恢復至哪種程度？未來同發展中國家做生意，無論是負擔能力、信用、生意規模等，一定無已發展國家咁好。」

施永青指，政府在處理人口問題上反應慢，直言「有人先會有人才」，人才由市場產生，較由名牌大學產生更好。

不過，他強調，香港樓市與內地相比仍具吸引力，透明度高、安全性強、外匯可自由流通，又有一國兩制，若資金能開放，對本港樓市有支持。

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記者：陳韻妍