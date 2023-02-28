7旬女作家角逐2024美國大選 民主黨首人挑戰拜登

美國七旬女作家威廉森（Marianne Williamson）宣布角逐2024年美國總統大選，成為首位正式挑戰現任總統拜登（Joe Biden）的民主黨人。她同時是單身母親，料有助拉攏女性選民。

美國第一夫人「開綠燈」 拜登認有意爭取連任（第二版） 【下一頁】

威廉森早前公布參選意願，表示即將到訪早期初選的關鍵投票州份新罕布什爾州和南卡羅來納州，也會到訪列車出軌導致有害化學物質洩漏的俄亥俄州東巴勒斯坦地區。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

威廉森於1952年生於保守猶太教家庭，其後成為一名作家出版14本書，其中4本被《紐約時報》列為暢銷書。

美媒指她自稱是信仰領袖，推崇心理學家海倫·舒曼（Helen Schucman）所寫的奇蹟課程（A Course In Miracles），也是美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的心靈顧問。

威廉森也曾角逐2020年大選，但未能通過民主黨内初選，改為支持民主黨議員桑德斯（Bernie Sanders）。

拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片） 【下一頁】

據悉，威廉森曾簽署支持一項創立美國和平部的方案，並主張聯邦政府應向美國黑人支付巨額經濟賠償，為過去幾個世紀以來奴役和歧視黑人而贖罪。

由於總統拜登多次暗示會爭取連任，民主黨内料主力協助拜登贏得第二個總統任期。因此即使威廉森為民主黨人，料難以獲民主黨金主或進步派團體支持。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲