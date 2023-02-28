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【內房違約】「示範民企」旭輝3億美元境外永續債未依時還息 股價午後跌15%
內房債務問題再惹關注，被列為「示範民企」之一的旭輝 （00884） 發行的3億美元永續債據報未能依時於2月24日付息，為旭輝月內第二筆、年內第三筆境外債券違約。彭博數據統計，旭輝今年1月24日未清還到期的3億美元境外債券，2月15日未能依時繳付發行額5.67億美元、2025年7月到期的美元債券利息。
旭輝今早股價跌13%，中午報0.87元，午後股價跌幅擴大至15%，成交逾4億元。
連帶恒大 （03333） 據報未與債券持有人達成共識，多家內房股價今日受壓，碧桂園 （02007） 跌6%、龍湖集團 （00960） 跌4%、美的置業 （03990） 則跌1%。
恒大債務重組據報遇阻 重組方案尚未獲主要債權人支持，可見【下一頁】
今年境外債務違約事件約10宗 多家內房債務本周到期
彭博統計，今年以來中國在岸市場債券違約事件維持兩例，涉及20億元人民幣。境外市場方面，內地企業今年已有約10宗債務違約事件，所涉債券發行額達39.5億美元，旭輝境外永續債為最新一例。
旭輝以外，時代中國 （01233） 、融信中國 （03301） 年內都有債券未能依時付息或本金。
本周有多家內房民企債券到期，包括：
- 泛海控股（深：000046）4億元人民幣債券於2月27日到期
- 中國奧園 （03883） 3.5億美元債券應於3月1日付息
- 花樣年 （01777） 2.5億美元債券應於3月2日付息
- 祥生地產 （02599） 5億元人民幣債券於3月2日到期
- 奧園 （03883） 25.4億元人民幣債券應於3月3日付息
- 金科股份（深：000656）22億元人民幣債券應於3月4日付息
- 世茂股份（滬：600823）20億元人民幣債券應於3月5日到期
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編輯：麥德銘