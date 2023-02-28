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Snapchat引入ChatGPT 限一類用戶使用 月費31元

環球社會熱點 13:04 2023/02/28

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人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT近期大熱，通訊軟件Snapchat周一（27日）宣布引入，並推出機械人聊天功能。Snapchat將相關功能名為「我的AI」（My AI），並形容為一個有趣但具實驗性的助手（fun and experimental sidekick）。

ChatGPT協助撰寫逾200新書 登亞馬遜網絡書店發售 【下一頁】

但Snapchat規定，「我的AI」目前僅限收費用戶Snapchat+使用，每月需支付3.99美元（約31港元）費用。Snapchat聯合創辦人Evan Spiegel表示，隨AI愈來愈融入民眾日常生活，公司亦開始引入AI聊天機械人。

Snapchat在新聞稿中指，「我的AI」能夠為用戶推薦朋友生日禮物選擇，亦能協助用戶規劃周末旅行，更能推薦午餐。Snapchat亦指，用戶可以為機械人命名。

YouTuber開箱 Apple員工十年服務獎竟有自家產品 【下一頁】

Snapchat亦警告，和其他由AI支援的聊天機械人一樣，「我的AI」亦很容易令人產生幻覺，且可以被誘導說出任何事情。Snapchat直言，用戶需留意到它仍有很多不足之處，並為此提前致歉。

ChatGPT在去年12月時首次公開讓民眾下載，推出第一個月就已獲得5,700萬個月活躍用戶。其造成的影響甚廣，不同界別都紛紛修改政策引入，包括行政助理及書籍製作等。

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責任編輯：李俊儀

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