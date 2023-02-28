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【券商點䏲】硅料價格進入下行周期 協鑫科技盈利先跌後升

股樓投資 12:18 2023/02/28

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早前，協鑫科技（03800）發布2022年盈喜，預計全年公司純利不低於155億元（人民幣，下同），按年增速不低於204%。光大證券指出，公司去年業績略超預期，但由於硅料價格進入下行周期，下調2023年淨利潤至126億元；顆粒硅在成本和碳足跡方面具備顯著優勢，隨着顆粒硅產能逐漸釋放，公司2024年業績有望增長，故上調公司淨利潤至144.73億元，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

該行認為，協鑫科技的產能加速釋放，市佔率持續提升。公司顆粒硅有效產能超過12萬噸，其中徐州6萬噸、樂山前三個模組合計6萬噸均處於滿產狀態，顆粒硅產能持續釋放。根據公司公眾號，目前FBR顆粒硅全球市佔率已超10%，預計2025年將會超過30%。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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另顆粒硅成本優勢明顯，根據公司公告，去年第三季顆粒硅毛利約每公斤205元，顆粒硅產品毛利高於棒狀硅毛利約每公斤54元。公司顆粒硅產品碳足跡優勢突出，每萬噸每年可減少二氧化碳排放量38.9萬噸。在光伏產業鏈推動降本增效，降低原材料生產能耗的趨勢下，顆粒硅有望進一步取得市場認可，加上產能釋放形成的規模效應，公司有望維持相對樂觀的盈利水平。

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責任編輯：林衛

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盈喜 買入 協鑫科技（03800） 港股 中國

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