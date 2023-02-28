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【大行報告｜968】信義光能半日插7%　券商稱毛利率持續受壓、一文看清大行看法

股市 12:51 2023/02/28

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【大行報告｜968】券商稱信義光能毛利率持續受壓、一文看清大行看法

信義光能 （00968） 昨日公布去年業績，摩根士丹利指，公司去年下半年純利遜預期，毛利率因平均售價下跌及成本上升而跌至24.6%。公司指引今年總有效營運產能增長50.5%，毛利率雖持續受壓，但該行預料信義光能今年可錄穩健的盈利，予「增持」評級，目標價12.6元。

信義光能半日跌7%，報8.58元。

信義光能去年純利按年跌22.8%至38.2億元，摩根士丹利指，公司表現遜預期，並反映下半年盈利按年持平錄19億元，全因太陽能玻璃需求疲弱及成本上升所致。

該行又指，太陽能玻璃的價格持續受壓，生產商需求偏低，而部分小型生產商已見虧損。可幸的是，目前信義光能仍能維持穩定毛利率，料今年產量提升下，可有更好的盈利增長。

另外，瑞信下調公司2023、24年的每股盈利預測9%，並指對太陽能行業持審慎看法，因上游多晶矽成本壓力問題，目標價由13.5元降至12.5元，維持「跑贏大市」評級。

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編輯：姚卓然

增持 港股 太陽能 目標價 大行報告 信義光能（00968）
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