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【TikTok危機】美國政府裝置全面禁TikTok　限30日內移除

科技 12:15 2023/02/28

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美國正式禁止在政府部門的設備中，安載TikTok，並限各部門需在30日內，將所有政府設備中的TikTok移除。

美國聯邦政府一直對TikTok所帶來的國家安全威脅存有憂慮，為保國家安全，美國正式禁止在政府部門的設備中，安載TikTok，並限各部門需在30日內，將所有政府設備中的TikTok移除。

【TikTok被禁】歐盟委員會禁員工用TikTok　望保障網絡安全

外媒《路透社》引述一份政府備忘錄指，美國管理和預算辦公室（OMB）主任Shalanda Young透過該備忘錄告訴各部門，為了保證美國的數據安全，所有聯邦機構必須將TikTok從手機和設備系統中刪除，以避免該中國企業取得美國公部門設備的網路使用資訊，並禁止網路流量到達該應用程式中。

所有政府部門除了要在30日內移除所有政府設內中的TikTok外，各政府部門還必須在90天內，透過簽署合約，解決IT供應商對TikTok的使用問題。並在120天內，在所有新的招標項目中，加入對TikTok的新禁令。

惟備忘錄顯示，是次的TikTok禁令並不適用於涉及國家安全、執法或安全研究的活動。若負責這些活動的部門要在政府設備中下載TikTok，則必須經由部門長官同意。且相關活動獲批准後，只適用於個別活動，並不適用於整個部門。

【TikTok爭議】涉國家安全風險　美議員要求Google、Apple下架TikTok

【TikTok配對】TikTok增「人才經理」服務　方便品牌與創作者合作

責任編輯：殷凱怡

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