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【國策點睇】數字中國建設整體布局規劃出台 數字經濟產業勢壯大

股樓投資 12:15 2023/02/28

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中國國務院日前印發了《數字中國建設整體布局規劃》並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。該《規劃》提出，至2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展，至2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

《規劃》又指出，要夯實數字中國建設基礎，打通數字基礎設施大動脈，如加快5G網絡與千兆光網協同建設，深入推進IPv6規模部署和應用，推進移動物聯網全面發展，大力推進北鬥規模應用；系統優化算力基礎設施布局，促進東西部算力高效互補和協同聯動，引導通用數據中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數據中心等合理梯次布局等。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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此外，要強化數字中國關鍵能力。一是構築自立自強的數字技術創新體系。健全社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制，加強企業主導的產學研深度融合。強化企業科技創新主體地位，發揮科技型骨幹企業引領支撐作用。加強知識產權保護，健全知識產權轉化收益分配機制。二是築牢可信可控的數字安全屏障。切實維護網絡安全，完善網絡安全法律法規和政策體系。增強數據安全保障能力，建立數據分類分級保護基礎制度，健全網絡數據監測預警和應急處置工作體系。

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責任編輯：林衛

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