【行業點睇】深圳二手房成交按月激增 一綫城市吹暖風？

內地報道，自春節以來，深圳樓市釋放出「回暖」訊號，特別是二手房成交數據連續上升。但是，經過內地記者在深圳羅湖、福田和南山等區的調研發現，二手房成交數據見起色，多是積壓需求釋放或者業主讓價所促成，也與樓市春節過後的慣性回暖有關，不少購房者仍持觀望情緒。

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數據顯示，上周深圳二手房（含自助）錄得1096套，環比增長24.4%。值得注意的是，這裡的錄得量是以二手房數據顯示，截至2月26日，深圳當月二手房成交2,219套，按月增長近90%。今年1月，深圳二手住宅成交量不足1,400套。新房市場也出現一定程度的復甦，深圳當月一手住宅累計網簽1,863套，按月增長約25%。

房產中介表示，目前成交價格還沒有回到最頂峰，但價格相比去年最低時回漲10%左右，也出現一些主業反價，但也只是在試探市場。多位購房者亦表示，現在市場上的房源還是比較多，加上新一批深圳可售型人才房即將入市，調控政策也未見放鬆，自己不會盲目入市。

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業內人士認為，只有購房者信心恢復，再配合樓市政策的支持，才有望真正回歸正常交易水平。除了深圳，近段時間以來一綫城市的樓市吹來一股暖風。以北京為例，截至2月26日，北京當月二手住宅成交近1.3萬套，較1月全月增長接近50%。

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責任編輯：林衛