【人工智能】Snapchat添加Open AI聊天機械人　收費用戶率先試用

▲ My AI能夠避開說出任何粗言穢語、暴力、色情內容或政治觀點。（法新社）

AI聊天機械人ChatGPT的熱潮繼續蔓延各大科企，社交平台Snap宣布將於本周為旗下應用程式Snapchat添加Open AI聊天機械人「My AI」，並率先會為使用收費服務的Snapchat+用戶提供服務，但強調現階段仍是實驗性質，不排除該AI會提供錯誤的答案。

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根據Snap的公告，My AI是「OpenAI GPT技術的最新版本」，意味很可能是採用GPT-3.5，即是較OpenAI公開的API GPT-3更高的版本。Snap行政總裁Evan Spiegel表示，My AI的出現並非成為萬能的寫作機器，而是希望用戶可以視它為一個虛擬朋友，就像每天與家人和朋友聊天。

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My AI也將設定一些限制，以保持在平台的信任和安全準則之內。例如，My AI能夠避開說出任何粗言穢語、暴力、色情內容或政治觀點，但如果愈來愈多人使用它，並報告它說了不準確或不恰當的答案時，Snap也會繼續調整該模型，所以歡迎用戶積極作出反饋。

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責任編輯：陳卓賢