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【狙擊Adani】印度阿達尼集團CFO親赴香港路演兩日　圖安撫投資者信心

股市 11:54 2023/02/28

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【狙擊Adani】印度阿達尼集團CFO親赴香港路演兩日　圖安撫投資者信心

亞洲前首富、印度富商Gautam Adani旗下阿達尼集團（Adani Group）上月被美資沽空機構Hindenberg狙擊，集團公布一連串節流、提出還債等行動後，旗下債券價格回穩，但依然與狙擊行動前有一段距離。外電引述消息指，阿達尼集團本周到新加坡、香港路演，期望爭取國際投資者信任。

報道指，阿達尼集團周一已在新加坡會見約10多名國際銀行代表，發布長逾10頁的資料，投資者主要關注阿達尼集團的債務和債券價格波動的情況。有持有阿達尼集團發行債券的投資者稱，公司強調相關債券由可產生現金流的資產所支持，但坦言若公司無法回應公司治理的問題，對於阿達尼集團日後發行的債券會相當審慎。

阿達尼CFO現身香港

阿達尼集團周二、周三轉陣至香港，據報會在巴克萊辦公室，與另一批投資者見面。阿達尼財務總監Jugeshinder Singh今早出席會議時稱，不考慮為債務重新融資，也沒考慮為債券注入更多資產。

Hindenberg發表報告質疑阿達尼集團財務造假後，阿達尼集團旗下債券價格一度跌至不足70美元的危險水平，大部分相關債券已反彈至70美元以上，但依然較狙擊事件前低5%至18%，投資者損失約8億美元。

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編輯：麥德銘

債券 印度 新加坡 香港
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