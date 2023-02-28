【消費券商機】通關遊客增+消費券帶內需　飲食業審慎樂觀

在最新發布的《2023財政預算案》，財政司司長陳茂波表示會派5,000元消費券，這對捱打了3年的食肆是否有幫助？有食肆老闆表示，疫情期間已虧蝕1千萬，因為有政府資助才能勉強過渡，現時中港通關多了遊客光顧，再加上消費券帶動內需，故對今年營業額審慎樂觀，期望年內能追回疫前7成生意。

【復常挑戰】企業實施混合工作模式削商業區餐廳客源 年損失數十億美元

香港餐飲聯業協會會董陳強擁有6間餐廳，由日本菜、中菜、私房菜到酒吧餐廳都有，涵蓋高中低檔次食肆，3年疫情讓餐廳經歷了起起伏伏，「間間蝕百幾萬，合共蝕了1千萬都有」。他表示，疫情早段經濟影響還未浮現，生意未有很大落差，「但自從禁堂食開始，營業額就一落千丈。」

當時人人轉做外賣，但陳強的餐廳主要分布在商業區，「打工仔都是回家才叫外賣呀，而且很多食物都不適宜外賣，影響鑊氣、熱度，生鮮食物亦不可以」，生意馬上就跌了6至7成。後來重開晚市，加上消費券的推動，曾經出現小陽春，生意追回疫前水平，但好景不常，國泰群組出現才是最艱難時刻，「當時以為疫情已告一段落，作好入貨、請人等部署，結果疫情來得太急，入了的貨用不到又不能退，零收入之下還要付人工、舖租，單是這一波就蝕了7位數字。」

直至去年實施「0+3」，因為人流「多出少入」，亦對餐飲業造成打擊，人人都忙著「返鄉下」，他的日式餐廳生意額大挫5成，陳強直言，過去幾年一直是「捱住做」，因為有政府資助才能勉強過渡。好消息是通關後遊客增多，的確幫助了他的餐飲生意，「2月頭開始多了陸客，遊客佔我們整體生意的15%，當中陸客佔了7、8成。」

2023財政預算案表示今年將會派5,000元消費券，陳強認為一定有幫助，「第一次派消費券時，食肆是首先受惠的，不過後來各式各樣的商戶都推出消費券優惠，同樣一個餅多了人來分，競爭就很大。」為了搶生意，陳強表示打算「以本傷人」，推出高質而低價的套餐，並以較經濟的電子社交平台去宣傳。他期望今年餐廳生意會平穩向上，能追回疫情前6至7成營業額。

樓上餐廳影響不大

稻苗學會名譽顧問呂康在觀塘區開了樓上法國餐廳Le Monde，由法國藍帶廚師設計餐單，午市套餐由150至200元不等，主攻附近打工一族，他明言疫情對他們餐廳的影響相對較小，「影響當然還是有的，因為香港人的生活習慣在疫下改變了，很多人情願回家吃，第二天帶飯；以前大家8點才吃晚飯，現在8點都已經全部回家了。」所以儘管營業時間一樣，但做生意的時間已相對縮短，現時生意額只及全盛時期的6、7成。

通關對Le Monde的生意沒大幫助，「但對遊客區的食肆肯定有正面影響，只要多在小紅書、大眾點評等做宣傳，相信可以恢復得更快」。根據過往經驗，消費券可以提升餐廳8%生意額左右，「今年4月派消費券，再加上復活節假期，我預計生意額會升1成。」他表示對今年整體生意樂觀，但同時亦有挑戰，「一來會開始加租，二來是樓面很難請人。」

外遊減內需銷情慘淡

Amelia Hong Kong 企業傳訊總監林柏希指出，疫情期間對餐廳一定有很大影響，但最慘的反而是「0+7」及「0+3」時，「香港人已逐漸習慣疫情，之前被迫留港消費，起碼是有內需，但後來人人都去旅行，整個海港城都無人了。」他表示，那時期的零售和餐廳生意都很差，「至疫情後期，Amelia的生意已恢復至疫前6成，但0+3時只跌至2、3成。」

他說，幸好香港與內地通關帶動了生意，否則「已經執笠」，現時遊客大概佔整體生意3成，陸客最多，其他還有來自泰國及菲律賓等地，「很多都是拖喼來，我們已闢出位置給旅客放行李箱」。

林柏希表示，對消費券沒有多大期望，「根據過往經驗，消費券對我們餐廳生意沒大幫助，感覺香港人較喜歡用這筆錢來買餸或電子產品等」，儘管如此，他仍對今年餐廳營業額表示審慎樂觀，他相信最差的經已過去，最終生意額會回復至疫前，但目前仍然要步步為營，「現時香港人的生活習慣不同了，以前大家會坐到晚上11點，多點食物甚至開酒，現在戰線比之前縮短了。」

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本報記者：歐陽佩

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