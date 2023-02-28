“瑯琊春聲向港澳——臨沂推介會” 活動在香港舉行

為認真貫徹落實習近平總書記對山東“努力在服務和融入新發展格局上走在前”的指示要求，推動臨沂與粵港澳大灣區經貿合作，加快臨沂經濟高質量發展步伐，2月27日，“瑯琊春聲向港澳——臨沂推介會”活動在香港成功舉行。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部，香港貿易發展局服務業拓展部，山東省商務廳香港代表處，香港大公報以及香港企業界代表參加推介會。市委常委、副市長雋新陽出席並開展推介。

雋新陽在致辭中對到會嘉賓和企業家的到來表示熱烈歡迎，對大家長期以來給予臨沂的關心支持表示衷心感謝。他說，臨沂創新創業火種源遠流長，“沂蒙精神”基因代代相傳，敢闖敢拼激情綿延賡續，作為香港與內地全面恢復通關後山東省第一批來港開展招商推介的城市，臨沂人民已經張開熱情的懷抱，廣邀四海賓朋來臨沂發現商機，互利共贏。

▲ 臨沂市委常委、副市長雋新陽

他說，臨沂是山東省人口最多、面積最大的市，歷史文化厚重、生態環境優良、產業門類齊全、商貿物流發達，是一座充滿活力、朝氣蓬勃的城市，概況起來可以展現為五張名片—“文之邦”“水之城”“商之都”“紅之魂”“綠之韻”。這些年臨沂的發展，主要有四個特點。一是有體量。臨沂人口多、面積大、資源豐富，產業體系齊全，經濟發展韌性強、後勁足。去年全市共實現地區生產總值5778.5億元，總量穩居全省第一方陣。二是有質量。全域生態環境優良，天藍、地綠、水清已成常態。農副產品豐富，“生態沂蒙山、優質農產品”叫響全國。產業基礎厚實，形成了木業、機械、食品、冶金、醫藥、化工、建材、紡織8大主導產業，臨沂板材、臨工機械、金鑼肉製品、魯南製藥成為馳名品牌。三是有能量。現有各類市場主體突破140萬戶，規模以上工業企業3832家。臨沂民營經濟活躍，創新創業氛圍濃厚，發展充滿活力，民營經濟創造了90%以上的營業收入、90%以上的工業稅收、解決了90%以上的就業。四是有活力。跨境電商綜試區、市場採購貿易方式試點政策疊加利好，國家級、省級境外經貿合作區聯動內外，海關特殊監管區域綜合保稅區通關便捷、政策優惠，“臨沂商城、中國大集”首選度急劇提升，國際航線、歐亞班列、多式聯運構築對外開放大通道，為高質量發展持續增動力、添活力。

他說，近年來，市委、市政府圍繞“走在前、進位次、提水平”目標，大力實施先進工業強市、商貿物流首善等“八大戰略”，緊緊抓住新時代支持革命老區振興發展、黃河流域生態環保和高質量發展、建設綠色低碳高質量發展先行區等政策機遇，爭創中國式現代化臨沂好例。臨沂高質量跨越式發展其時已至、其勢已成、其興可待，衷心希望廣大創新創業者和投資人更多地關注臨沂、擁抱臨沂、加盟臨沂。

會上，市衛生健康委員會黨組書記、主任，市中醫藥管理局局長趙西平對臨沂醫藥健康產業進行了推介，魯南製藥集團對企業進行了推介，播放了臨沂招商路演推介片、臨沂城市宣傳片。到會香港企業家就醫藥創新、科技研發、兩地合作等主題與臨沂經貿考察團進行了熱烈深入的交流討論，他們表示臨沂搶抓先機、精準發力、特色鮮明的推介刷新了香港對臨沂的認知和印象，臨沂經濟的高質量發展、城市深厚的文化底蘊等優勢激起了他們踴躍開展經貿合作的熱情，下一步將真正走進臨沂，親身感受臨沂，優勢互補，合作共贏。

▲ 香港貿易發展局 服務業拓展副總監 李嘉瑋

會前，臨沂經貿考察團還拜訪了香港貿發局、中建國際、魯信國際、華魯集團等多家部門企業。中國建築國際集團副總裁、中建國際投資集團總經理楊衛東表示集團十分看好並重視在臨沂的發展，下一步要加快已落地項目的建設進展，推進意向合作項目更深層次交流對接；魯信國際行政總裁王萍表示將主動發揮公司業務專業優勢，助力臨沂金融資本業務高質量發展；香港華魯集團總經理程學展表示要全力發揮山東在港窗口公司作用，促進窗口公司與臨沂的多領域深度合作。

臨沂市部分優秀本土企業家以及有關縣區、市直部門單位的負責同志參加活動。

(特約)