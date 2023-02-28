【復常挑戰】企業實施混合工作模式削商業區餐廳客源　年損失數十億美元

全球經歷了3年多的疫情，雖然不少僱員已經重返辦公室工作，但仍有不少人以在家工作（WFH）或遙距工作為主，成為職場新常態，但卻引伸出另一問題，大城市的酒吧和餐館由於未能完全吸納顧客，它們迫於無奈縮短營業時間、重新考慮其商業模式甚至關閉。而根據最新研究，混合工作每年給城市及其企業造成數十億美元的損失。



據CNBC報道，在美國紐約、洛杉磯和亞特蘭大等城市，每周3天的面對面工作周，給服務業帶來了挑戰。由於周一及周五辦公室員工減少，許多餐飲企業被迫改變工作時間表或採取措施，在周末吸引客人。



紐約最嚴峻 人均支出減逾3.6萬



研究工作安排的WFH Research早前發布調查結果顯示，遠程工作每年給城市造成數十億美元的損失。根據6月至11月收集的數據，紐約市人均支出減少了4,661美元（約36,565港元），其次是洛杉磯的4,200美元（約32,948港元），以及華盛頓特區的4,051美元（約31,779港元）。



與疫症大流行前的水平相比，華盛頓的面對面工作天數下降最多，為37%；其次是亞特蘭大，下降34.9%、鳳凰城下降34.1%；信息、金融、專業和商業服務部門率先在家工作。



根據WFH Research聯合創始人Jose Maria Barrero的說法，28.2%的員工是混合辦公，而完全遠程工作的員工比例為12.7%。他表示，盡管59.1%的員工是全職員工，但為上班族提供服務的服務業仍在努力維持生計。



勞工統計局在一項研究中發現，增加遠程工作會導致城市中心的人流量減少。人口普查區的人流量下降10%會導致餐飲服務和住宿就業下降1.7%，批發貿易和零售貿易就業下降1.6%。



紐約市酒店業聯盟執行董事Andrew Rigie表示，從長遠來看，提供全方位服務的餐廳可能會有更穩定的業務，因為遊客和去看演出的人，而不是快速休閒、服務有限的餐廳，後者更適合辦公室人群。然而他說，管理費用較高的全方位服務餐廳，將繼續面對人員短缺問題。



宜吸遊客社區居民 調整開店時間



Rigie表示，市中心的餐廳不僅需要專注於吸引辦公室工作人員，還需要吸引遊客和附近社區的居民，同時隨着遠程工作的繼續，還需要調整工作時間、削減開支並與當地企業建立關係。

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編輯：梁巧恩