  • 18°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股走勢】大摩預計美股3月面臨熊市風險　兩因素成後市關鍵

股市 11:22 2023/02/28

分享：

分享：

【美股走勢】大摩預計美股3月面臨熊市風險　兩因素成後市關鍵

摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，美國股市面臨的不利因素將在3月進一步增加，包括面對公司業績下滑和高估值的壓力。

Wilson表示，分析師暫停下調未來12個月的業績預估激發了投資者的一些樂觀情緒。然而熊市的特點往往是在下降趨勢恢復前，季報之間
的展望會趨平。「股市往往會提前一個月弄清楚然後走低，而這個周期完美地展示了這種模式」。他指，基於該行對盈利衰退遠未結束的觀點，認為3月是下一波下跌的高風險月份。

即使標普500指數已經收復並守在200日移動平均線之上，Wilson指出，「在基本面的不確定性如此之高的情況下，技術面可能決定市場的下一步大動作，我們認為這種反彈是一個牛市陷阱，但也認識到，如果能守住這些位置，那麼在我們完全消化業績下行前，股市可能還有最後一波行情」。他指出，要做到這一點，利率和美元需要下跌。不過，如果它們繼續走高，技術支撐應該會很快失效。

Michael Wilson對美股看法悲觀，此前認為今年上半年標普可能會跌至3000點，意味標指仍要跌逾24%。Michael Wilson曾準確預測到股市下跌，在去年的《機構投資者》調查中排名第一。

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？BDI狂飆航運有運行？

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章：

【美股走勢】大摩：美股過於昂貴　股權風險溢價進入「死亡地帶」　標指上半年或低見3000點

【美國加息】摩通戴蒙：聯儲局「對通脹失去了一點控制」　料需維持高利率更長時間

【美股焦點】摩通：此波反彈行情料將消退　排除經濟衰退的可能性仍為時尚早

編輯：姚卓然

 

經濟衰退 宏觀分析 大行報告 美股 標準普爾500指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】內房、車股下跌　中資電訊股造好　明取消口罩令、恒指曾升逾200點（不斷更新）

下一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐香港投行高層「無房坐」？　滙豐新安排據報引不滿、CEO兩年前已身體力行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升59點　阿里美股低港2%失88關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升59點　阿里美股低港2%失88關（不斷更新）
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【日韓旅遊】日本、韓國3月1日起撤銷對港航班限制　日本將放寬內地旅客入境檢疫措施
【日韓旅遊】日本、韓國3月1日起撤銷對港航班限制　日本將放寬內地旅客入境檢疫措施
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【HSBC滙豐】滙豐客經app可免費向逾50國帳戶滙款　另向卓越理財客推信用額國際配對服務
【HSBC滙豐】滙豐客經app可免費向逾50國帳戶滙款　另向卓越理財客推信用額國際配對服務
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款