▲ 【美股走勢】大摩預計美股3月面臨熊市風險 兩因素成後市關鍵

摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，美國股市面臨的不利因素將在3月進一步增加，包括面對公司業績下滑和高估值的壓力。

Wilson表示，分析師暫停下調未來12個月的業績預估激發了投資者的一些樂觀情緒。然而熊市的特點往往是在下降趨勢恢復前，季報之間

的展望會趨平。「股市往往會提前一個月弄清楚然後走低，而這個周期完美地展示了這種模式」。他指，基於該行對盈利衰退遠未結束的觀點，認為3月是下一波下跌的高風險月份。

即使標普500指數已經收復並守在200日移動平均線之上，Wilson指出，「在基本面的不確定性如此之高的情況下，技術面可能決定市場的下一步大動作，我們認為這種反彈是一個牛市陷阱，但也認識到，如果能守住這些位置，那麼在我們完全消化業績下行前，股市可能還有最後一波行情」。他指出，要做到這一點，利率和美元需要下跌。不過，如果它們繼續走高，技術支撐應該會很快失效。

Michael Wilson對美股看法悲觀，此前認為今年上半年標普可能會跌至3000點，意味標指仍要跌逾24%。Michael Wilson曾準確預測到股市下跌，在去年的《機構投資者》調查中排名第一。

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編輯：姚卓然