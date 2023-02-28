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【HSBC滙豐】滙豐香港投行高層「無房坐」引不滿？　CEO兩年前已身體力行

Hot Talk 11:21 2023/02/28

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【HSBC滙豐】滙豐香港投行高層「無房坐」引不滿？　CEO兩年前已身體力行

HSBC滙豐 （00005） 現正逐步翻新中環總行辦公室，外電引述消息指，滙豐有意取消香港投行高層可享個人辦公室的安排，但惹起部分職員不滿意，認為不利同事討論敏感消息。滙豐發言人未有明確否認或確認，僅稱正恆常評估集團全球物業，改良空間運用和提升員工選擇和彈性。

滙豐兩年前已在倫敦總部實行新辦公室安排，即使是行政總裁祈耀年等高層也不再擁有個人辦公室，而是安排一眾高層輪用辦公枱（hot-desking）。祈耀年曾在個人社交平台上載過新辦公枱的圖片，形容世界和工作方式不斷轉變，需要運用各種知識以確保未來與過去不同。

滙豐ＣＥＯ祈耀年兩年前曾上載自己轉用「hot-desk」的相片

彭博引述消息指，滙豐有意在香港總行將有同樣安排，投行和其他部門也沒有例外，一同轉用開放式辦公室，但仍會保留獨立的會議室，供員工商議機密事宜。

滙豐曾表示，正逐步減少全球使用辦公室的面積，期望可較疫情前水平減少40%。

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編輯：麥德銘

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